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Van'da 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı

Van’ın Edremit ilçesindeki bir iş yerinden 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir iş yerinden 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit ilçesinde bir iş yerinden 50 bin TL değerinde muhtelif malzeme çalınması olayı ile ilgili yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda, iş yerinden hırsızlık suçunun şüphelisi olduğu tespit edilen ve ‘tehdit, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ya da satın almak' suçlarından aranması bulunan, ayrıca hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, çaldığı malzemelerle birlikte yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmış, ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edilmiştir” denildi.

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