Van'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Hafiziye Mahallesi'ndeki tek katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 50 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.