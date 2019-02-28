Van'da 50. TÜBİTAK Ödül Töreni

Van'da TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi ödül töreni yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 3 gündür devam eden ve 12 dalda 100 projenin izlenime sunulduğu serginin ödül töreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ödül töreninde bir konuşma yapan TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, Türkiye'de 12 bölge arasında yer alan Van bölgesinin 2 bin 226 proje başvurusu yaparak Türkiye'de birinci olduğunu söyledi. TÜBİTAK proje yarışmalarının en önemli amacının öğrencileri sürece dahil etmek olduğunu belirten Tunç, “Bu yarışmalar üç aşamalı yapılıyor. Lise, ortaokul ve üniversiteler arası. Temel amaç öğrencilerimize araştırmacı bir ruh kazandırmaktır. Araştıran, ekip çalışması yapan, bilgiyle donanımlı kişiler olması, toplumun lider şahsiyetlerini yetiştirmektir. Van bölgemiz, Türkiye proje başvurusunda birinci sıradadır. Van bölgesine en yakın bölge ise Erzurum bölgesi oldu. Bu aşamaya gelene kadar çok çalıştık. Bu çalışma bir koordinasyon gerektiriyor. Güzel bir gösterge oldu. Sonuçlar bizi son derece memnun ediyor. Van bölgesinin bütün illerini yaptıkları çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kazankaya'nın konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

Bölge sergisine çağrılan 100 projeden 43'ü ödüle layık görüldü. Van ili 9 birincilik, 5 ikincilik ve 5 üçüncülük alarak yine ipi göğüsleyen il oldu.

Yarışmada finale kalan 19 proje, nisan ayında Ankara'da yapılacak Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Ödül töreni programına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İl Milli Eğitim TÜBİTAK Proje koordinatörleri Fuat Arpa ve İhsan Kılıç, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.