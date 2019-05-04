Van'da 500 kilo ölü inci kefali ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak avcılara karşı yürütülen çalışmalar sırasında, Van Gölü'ne serili vaziyette 350 metre manyat tipi ağ ve çuvallara istif edilmiş yaklaşık 500 kilo ölü inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İnci kefalinin yasak dönemde avlanmasının önlenmesine yönelik olarak kontrollerine devam eden Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 04 Mayıs 2019 günü saat 01.00 sıralarında Karahan Mahallesi civarında Edremit Bot Timi ile yaptığı kontrollerde Van Gölü'ne serili vaziyette 350 metre manyat tipi ağ ve çuvallara istif edilmiş halde yaklaşık 500 kilo inci kefali balığı yakaladı. Yakalanan 350 metre manyat tipi ağ ve ölü inci kefali balığı Muradiye İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olay yerinde yakalanan bir şüpheliye 3 bin 270 TL idari para cezası kesildi” ifadelerine yer verildi.