Van'da 500'den fazla yaban hayvanı tedavi gördü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde, 2020 yılı içinde çeşitli nedenlerle yaralanan 500'den fazla yaban hayvanı tedavi edildi.

Bölgede çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. 2020 yılı içerisinde farklı mevsimlerde Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada tedavileri tamamlanan yaban hayvanları ise tekrar doğaya salındı.

“Van Gölü Havzası yaban hayvanları yönünde zengin”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzası'nda bulunan bütün yaban hayvanların her türlü sorunuyla ilgilendiklerini belirtti. Prof. Dr. Aslan, “Herhangi bir sebepten dolayı doğaya tutunamayan hayvanların tedavisini yapıp tekrar doğaya kazandırmaktayız. Van Gölü Havzası yaban hayvanları yönünde zengin olmasından dolayı merkezimizin hasta popülasyonu da buna bağlı olarak epey yüksektir. Mevsime ve zamana bağlı olarak her çeşit hayvan merkezimizde 12 ay boyunca bulunmaktadır” dedi.

“Büyük bir kısmı doğaya kazandırıldı”

Yıl içerisinde merkeze getirilen 500'den fazla yaban hayvanın büyük bir kısmını tekrar doğaya kazandırdıklarını açıklayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020 yılı içerisinde 500'den fazla yaban hayvanı merkezimize getirildi. DKMP, jandarma, vatandaşlar ve diğer kamu kurumları tarafından merkezimize getirilen yaban hayvanların büyük bir kısmını kanatlı yırtıcılar veya su kuşları oluşturmaktadır. Bunun yanında memelilerden kurt ve tilki gibi hayvanlar da merkezimize getiriliyor. Merkezimize getirilen 500'den fazla yaban hayvanı buradaki tedavisinin ardından büyük bir kısmı doğaya kazandırılmıştır. Memelerinden başarı oranımız yüzde 50 civarında, kanatlı hayvanlarda doğaya kazandırma oranımız ise daha fazladır.”