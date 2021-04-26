Van'da 51 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi alındığı belirtilerek, “26 Nisan 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Yukarı Kuyucak Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Sınırı yasa dışı olarak geçen atlı gruba müdahale edilmiş, iki çuval içerisinde 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.