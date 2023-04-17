İhlas Haber Ajansı

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Van'da 55 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 55 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 55 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 43 kilogram esrar ve 12 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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