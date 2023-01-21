Van'da 57 kez ameliyat olan genç kızdan kaligrafi sergisi

Türkiye'de nadir görülen solunum yolu rahatsızlığına yakalanan ve 14 yılda 57 kez ameliyat olan Beyzanur Angişyan, ilk kişisel sergisini açtı.

Van'da daha 2,5 yaşındayken ‘Laringeal papillom' tanısı konulan 17 yaşındaki Beyzanur Angişyan, 14 yılda 57 kez ameliyat oldu. Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen hayata umutla bakan Beyzanur, kaligrafiye merak saldı. Çizdiği kaligrafi tabloların farklı sergilerde sergilenmesi ve insanlar tarafından beğenilmesinin ardından Beyzanur Angişyan, ilk kişisel sergisini düzenledi. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen serginin açılışına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bazı kurum müdürleri, STK başkanları, Beyzanur Angişyan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

"Beyzanur, Türkiye'deki tüm hastalara örnek niteliğindedir"

Kurdele kesimi ve serginin gezilmesinin ardından bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Beyzanur, küçük yaşlardan itibaren 57 defa gırtlak kanseri ameliyatları geçirdi. Bu ameliyatları geçirirken hayattan hiçbir zaman kopmadı ve kendisine bir yol çizdi. Kaligrafi sanatında ilerleyerek eserlerini bugün Vanlılara buluşturdu. Hayattan kopmaması ve kendisine bir yol çizmesi, hem bize hem Türkiye'deki tüm hasta olan kardeşlerimize örnek niteliğindedir. Beyzanur kardeşimize, ona her zaman desteğini sunan ailesine ve onu yetiştiren öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kendimi hiçbir zaman hasta olarak görmedim"

Çok küçük yaşlarda kaligrafi çalışmalarına başladığını ifade eden Beyzanur Angişyan, çizdiği tabloların toplu sergilerde beğenilmesi ile birlikte böyle bir çalışmanın içerisine girdiğini anlattı. Sergide 30'a yakın tablo ve tabak çalışmalarının yer aldığını aktaran Angişyan, “Psikoloji, insan üzerinde en büyük etkidir. Sen kendini nasıl hissedersen, öyle devam edersin. Ben kendimi hiçbir zaman hasta olarak görmedim. Her zaman da böyle ilerledim. Kendini neye odaklarsan, o şekilde ilerlersin. Kaligrafi, kendimi bulduğum yerdir. Benim için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Ailem ve öğretmenim her zaman yanımda olduğu için ben de bu yolda çok güzel ilerledim” ifadelerini kullandı.

Kızıyla her zaman gurur duyduğunu ifade eden baba Cafer Angişyan da, “Beyzanur, 16 yıl boyunca zorlu bir yaşam mücadelesi verdi. Şuan motivasyonu çok iyi. Bir baba olarak emeğimizin karşılığını aldık. Gururluyuz, onurluyuz” dedi.

Tuşba Gençlik Merkezi Hüsnü-Hat Kaligrafi Eğitmeni Nuray Canbay da, “Öğrencim çok başarılı, çalışkan biri. Onun bu başarısından dolayı onure oldum. 16 yaşında bu kadar güzel eserler çıkarmak, çok güzel bir şey” diye konuştu.