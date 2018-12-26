Van'da 59 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 4, Başkale'de 6, Çatak'ta 6, Gevaş'ta 13 ve Gürpınar ilçesinde 30 olmak üzere 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ilinin doğusu hariç aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşmesi beklenmektedir. Rüzgârın; genellikle Güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklık ise Van'da eksi 3, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta eksi 2 ve Hakkâri'de ise eksi 7 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Bitlis'te 2, Muş'ta 4 ve Hakkâri'de 2 derece olması bekleniyor” denildi.