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Van'da 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğe bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Filiz Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yaptı. Yapılan aramada toplam 6 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ş) isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek“ suçundan işlem yapıldı.

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