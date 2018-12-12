Van'da 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Karaoğlan Mahallesi Yayla Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si ise tutuklandı.