Van'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ile ilgili M.Y isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.