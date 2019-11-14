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Van'da 6 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan devriye görevi sırasında park halinde bulunan 35 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Oskar'ın da katıldığı detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 1 adet poşet içerisinde 11 paket halinde toplam 6 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.E. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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