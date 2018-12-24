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Van'da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Van-Gevaş karayolunda tırın belediye otobüsüne çarptığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.


Geçtiğimiz Cumartesi günü Van-Gevaş karayolunda seyir halinde olan Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne tırın çarpması sonucu bir otomobilin de karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Gevaş ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Van istikametine gitmekte Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne tırın çarpma anı otobüsteki kameraya saniye saniye yansıdı.

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