Van'da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz Cumartesi günü Van-Gevaş karayolunda seyir halinde olan Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne tırın çarpması sonucu bir otomobilin de karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Gevaş ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Van istikametine gitmekte Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne tırın çarpma anı otobüsteki kameraya saniye saniye yansıdı.