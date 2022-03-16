Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan hasta, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi Kayrekdere mezrasında yaşayan 56 yaşındaki hasta için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Vücutta uyuşukluk ve tansiyonu yüksek olan Hüsnü Oktay için harekete geçen ambulans ekibi ilerleyemeyince UMKE ekibi devreye girdi. İl merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan mezraya yaklaşık 6 saat sonra ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye ulaştırdı.