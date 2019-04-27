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Van'da 60 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde 60 yabancı uyruklu kaçak göçmen ile 2 kilo 188 gram reçine esrar ele geçirdi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucularınca, Esenpınar Mahallesi-Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan köprü ve menfez kontrolü yaptıkları esnada, göstermiş oldukları dikkat ve özen sayesinde, şüpheli bir minibüsün içerisinde yabancı uyruklu şahıslar bulunduklarını tespit etti. Güvenlik korucularının "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli minibüs kısa bir zaman içerisinde jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde durduruldu. Şüpheli minibüs içerisinde yapılan kontrol ve aramada ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen; 53 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Bangladeş ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplan 60 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte, Afganistan uyruklu şahsa ait olduğu tespit edilen 4 poşet içerisine koli bandı ile bantlanmış vaziyette, 2 kilo 188 gram reçine esrar ele geçirildi. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak, minibüs sürücüsü ve Afganistan uyruklu olmak üzere 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanan diğer yabancı uyruklu göçmenler gerekli işlemlerinin bitmesine müteakip Geri Gönderme Merkezine teslim edildi” denildi

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