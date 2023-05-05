İhlas Haber Ajansı

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Van'da 60 kilogram eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 60 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 60 kilogram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Bobi ile yapılan aramada, 60 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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