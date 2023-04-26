Van'da 60 kilometre arayla iki mevsim yaşanıyor

Van'ın Gevaş ilçesinde ilkbaharın tonları hakimken, 60 kilometre uzaklıktaki komşu ilçe Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte bir taraftan ters laleler açarken, diğer taraftan ise metrelerce karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin sahil kentlerinde deniz sezonu açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda halen karla mücadele çalışmaları devan ediyor. Kış mevsiminin sona ermesini simgeleyen baharın müjdecisi olarak bilinen ters laleler, sert geçen kış mevsiminin ardından açmaya başladı. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele yapılırken, Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde ise ters laleler açtı. Sarı ve kırmızı tonlarıyla kendilerini gösteren ters laleler görenleri adeta büyülerken, aynı güzergah üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ise kar kütleleri temizlenmeye çalışılıyor.