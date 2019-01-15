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Van'da 61 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 17, Gevaş'ta 14 ve Gürpınar ilçesinde ise 28 olmak üzere toplam 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu; Bitlis, Muş, Hakkâri ve Van'ın güney ilçelerinin aralıklı kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 1 ila 3 derece artacağı beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 3, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta 0 ve Hakkâri'de eksi 1 derece olması beklenmektedir” denildi.

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