Van'da 62 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisi, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte arama yaptı. Yapışan detaylı aramada ikametin müştemilatında park halinde bulunan bir kamyonetin taban kısmına zulalanmış 122 paket halinde toplam 62 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.A., H.A., M.A. ve C.A. isimli 4 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.