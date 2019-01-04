Van'da 62 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 32 ve Gürpınar ilçesinde ise 30 olmak üzere toplan 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da eksi 6, Bitlis'te eksi 2, Muş'ta eksi 5 ve Hakkâri'de ise eksi 9 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Bitlis'te 1, Muş'ta 1 ve Hakkâri'de eksi 2 derece olması beklenmektedir.