Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesi Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait 544 adet sikke, Orta Çağ dönemine ait 18 adet yüzük, 18 adet broş, 6 adet ok ucu, 1 adet mühür ve 69'u muhtelif olmak üzere toplam 656 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalan şüpheli şahıs gözaltına alındı.