Van'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince düzensiz göçmenlerin kaldıkları "şok evler" diye nitelendirilen mekanlara yönelik çalışma başlatıldığı belirtilerek, “Timlerin yaptıkları çalışmalar sonucunda İpekyolu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 66 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı. Göçmenlerin bulunduğu alanda suçüstü yakalanan şüpheli S.K., adli makamlarca tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.