Van'da 67 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 67 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 9, Çatak'ta 12, Gürpınar'da 20, İpekyolu'nda 5 ve Özalp ilçesinde ise 15 olmak üzere toplam 67 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.