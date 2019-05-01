Van'da 7 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol ve Arama Noktasında devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan, İran plakalı 3 tırda arama yapıldı. Tırların şoför mahal kısmında yapılan aramada, 5 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Özpınar Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise, 2 bin 410 paket olmak üzere toplam 7 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 3'ü İran uyruklu olmak üzere 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.