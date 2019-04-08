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Van'da 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir minibüste 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Karpuzalanı Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen toplam 7 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve L.K. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.

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