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Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 4 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 7 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 94 bin 528 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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