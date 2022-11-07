Van'da 7 organizatör tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca ise el konulmuştur” denildi.