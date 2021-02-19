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Van'da 72 kilogram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 72 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 72 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Şubat 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Başkale ilçesi Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrasında ikamet eden M.T.D. isimli şahsın evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 72 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli M.T.D. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

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