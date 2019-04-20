Van'da 72 STK'dan ‘Gezgin Fest' açıklaması

Van Ahlak Hareketi üyeleri tarafından son günlerde gündemde yer alan 'Gezgin Fest' ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan “Doğu'nun ilk ve tek gençlik festivali olan Gezgin Fest Van” isimli festival etkinliğine tepkiler gelmeye devam ediyor. Van'da 72 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van Ahlak Hareketi üyeleri, "Gezgin Fest Rezaletini Van'da İstemiyoruz" konulu bir basın açıklaması yaparak, kentte benzeri etkinliklerin yapılmasına tepki gösterdi. Verenel Derneğinde yapılan basın açıklamasını 72 STK adına Ahlak Hareketi İcra Kurulu Başkanı Gazanfer Güler okudu. Geçtiğimiz günlerde söz konusu festivalde Kur'an ayetleriyle alay edildiği konusunun gündeme geldiğini anımsatan Güler, "Bir alkollü içecek firmasının ana sponsorluğunda yapılan festivalde yaş sınırı gözetilmeden, limitsiz içki tüketildiği görülmüştür. Alanda uyuşturucu tüketimi kullanımı, 3 gün boyunca kadınlı erkekli her türlü fuhşiyyatın yapıldığı tespit edilmiştir. Eğlence adı altında kiralık çadırlarda aleni bir şekilde zinanın teşvik edilmesi halkımızın değerlerine örfüne kültürüne inançlarını aykırıdır. Hepimiz için vazgeçilmezimiz olan çocuklarımızda büyük tahribatlar oluşturan bu tür ortamlar, kadim medeniyetlerin de hüküm sürdüğü bu topraklarda yaşayan her erdemli insanın karşı çıkması gereken çirkinliklerdir. Genelde toplumumuzun özelde de ilimizin temel dinamiği, toplumu birbirine bağlayan barışın, sükunetin asıl kaynağı olan inanç ve ahlaki değerlerini dejenere eden bu gibi bilinçli ve sinsi organizasyonlar, gençler üzerinde çok yıkıcı sonuçlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla neslin korunması toplum ve aile değerlerinin ifsat edilmemesi temel amacımızdır" dedi.

"Bu etkinlikte yerel esnafın kazandığı bir şey yoktur"

İddiaların aksine adı geçen festivalin kentin ekonomisine ve turizmine müspet bir katkısının olmadığı, bilakis alkollü içki ve uyuşturucu tacirlerine katkı sağladığını ileri süren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festival adı altında alkol ve uyuşturucu kullanımının Van gençleri arasında yaygınlaştırılmasının Van ekonomisine ne tür bir katkısı olacaktır? Zaten bu etkinlikte yerel esnafın kazandığı bir şey yoktur. Ulusal düzeydeki firma ve organizatörler kazançlı çıkmaktadırlar. Alkollü içecek firması geçen yıl tırlar dolusu satış yapmıştır. Bizler Van Ahlak Hareketi olarak ahlaki ve toplumsal değerlerimiz çerçevesinde ilimizin turizm ve ekonomisine katkı sunacak her etkinliğe taraftar olduğumuzu ifade ediyoruz. İlimizde yaşayan hiç kimsenin özel hayatına müdahalemiz söz konusu olamaz. Kutuplaşma istemediğimizi, ötekileştirici bir dil kullanmadığımızı, toplumsal barışı önemsediğimizi vurgulamak isteriz. Sadece kötülüklerin toplum hayatında yaygınlaşmasına itiraz ettiğimizin bilinmesi gerekir. Kırmızı çizgilerimiz olan inançlarımız ve toplumsal ahlaki değerlerimizin ekonomik kaygılara feda edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İnançlarımızla alay edilen, içki, fuhuş ve uyuşturucu gibi her türlü kötülüğün icra edildiği bu ve benzeri çirkinliklere tüm gücümüzle karşı duracağımızın bilinmesi gerekir."