Van'da 73 bin 500 TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 73 bin 500 TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 9 Ekim 2021 günü Muradiye ilçesinde bir yolcu minibüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada F.K. isimli şahsa ait poşet içerisinde 21 adet piyasa değeri yaklaşık 73 bin 500 TL olan kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınmış olup, cep telefonları Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.