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Van'da 75 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 75 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 75 kaçak göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Filiz Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 75 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan H.Ş., V.Ş. ve H.Ş. isimli şüpheliler yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, göçmen kaçağı şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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