Van'da 750 kilo inci kefali balığı ele geçirildi

Van Kalesi mevkiinde bulunan eski balık bendi ve Engil Çayı ile Erçek Gölü'ne dökülen Memedik Çayı ve küçük su kaynaklarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, toplam 750 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, Van Kalesi mevkiinde 50 metre uzunluğunda 2 adet uzatma ağı, Memedik Çayı'nda 1 adet 50 metre uzatma ağı ve 5 adet tırıvırıya el konuldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “İnci kefali av yasağı döneminde kolluk kuvvetleri ve personellerimiz; Van Gölü ve Erçek Gölü'nde 7/24 sahada sürekli denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmamaktadırlar” dedi.