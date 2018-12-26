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Van'da 8 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gültepe Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada 3 bin 880 paket, Adaklı Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli başka bir araçta ise bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Öte yandan, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yamanyurt Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 500 paket olmak üzere toplamda 8 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olaylarla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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