Van'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özalp-Van Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada; toplam 8 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.T. isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.