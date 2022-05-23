İhlas Haber Ajansı

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Van'da 8 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuştur” denildi.

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