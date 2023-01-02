Van'da 8 organizatör tutuklandı

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.