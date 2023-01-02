Van'da 8 organizatör tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.
Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.