Van'da 8 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır” denildi.