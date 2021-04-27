Van'da 80 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 80 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Nisan 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Saray ilçesi Kurucan Mahallesi Sılçık mevkiinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda dere yatağına bırakılmış vaziyette 3 çuval içerisinde toplam 80 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.