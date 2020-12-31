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Van'da 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir tırda 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir tırda 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir tırda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan aramada, 158 paket presli halde 81 kilo 780 gram eroin ile 37 paket halinde 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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