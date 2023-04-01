Van'da 83 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 83 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Mart ayının son gününde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı Van'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 15, Çatak'ta 14, İpekyolu'nda 11, Muradiye'de 3, Özalp'te 23, Saray'da 8 ve Tuşba'da 5 olmak üzere toplam 83 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Hayatın adeta felç olduğu Van'da belediye karla mücadele ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Bir yandan şehir merkezini kar esaretinden kurtarmaya çalışan belediye ekipleri, bir yandan da kapanan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma tekrar açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yarım metreye, merkezde ise 35 santimetreye ulaştığını belirten Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuvvetli kar yağışının öğle saatlerinden itibaren doğuya kaydığını belirttiler.

Mart ayının son gününde yağan kar ile kış çilesinin adeta geri geldiğini belirten vatandaşlar ise, geçmişten beri mart ayında kar yağışının olabildiğini ancak bu kadar yağmasına şaşırdıklarını ifade ettiler.