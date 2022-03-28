Van'da 87 kilo uyuşturucu ve 27 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 87 kilo uyuşturucu ve 27 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21-27 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 71 kilo 200 gram eroin, 16 kilo 2 gram esrar, 42,87 gram afyon sakızı, 2,96 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy ve 27 bin adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.