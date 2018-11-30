Van'da 9 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gürpınar-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 9 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen M.N.Ş. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.