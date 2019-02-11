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Van'da 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 41 plaka sayılı bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, kasa altına zulalanmış toplam 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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