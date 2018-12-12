Van'da 9 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Kamyonette yapılan aramada, kasa ile şase arasına zulalanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan başka bir araçta ise 4 bin 800 paket olmak üzere toplam 9 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.