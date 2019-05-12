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Van'da 9 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çaldıran ilçesindeki Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Aşağı Gülderen Mahallesi bölgesi sınırlarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine bir minibüsün sürücüsüne ‘dur' ihtarı çekildi. Bunun üzerine durmayarak kaçan sürücü, yapılan takip sonucu yakalandı. Minibüste yapılan aramada 9 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirilirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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