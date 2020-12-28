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Van'da 9 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 9 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 9 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada, zulalanmış şekilde 18 parça halinde toplam 9 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.F., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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