Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 Ekim 2022 tarihinde bir şahsın uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine İpekyolu ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.