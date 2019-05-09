Van'da ‘9 Mayıs Avrupa Günü'

Avrupa Birliği (AB) Van Bilgi Merkezi, ‘9 Mayıs Avrupa Günü' kapsamında iftar programı düzenledi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen iftar programında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 1 Nisan 2005'ten bu yana AB konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, AB'nin ortaklığıyla yürüttükleri merkezin 14 yılda çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi. Çalışmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle ortaklıklar gerçekleştirerek farkındalık oluşturduklarını vurgulayan Takva, “Van TSO ile AB'nin hedefleri örtüşüyor. Van TSO olarak vizyonumuzu çoğulculuğa, barışa, sürdürülebilir kalkınmaya, serbest ve adil ticarete, insanları ve demokrasiyi güçlendirme yönünde biçimlendirmiş bulunuyoruz. Bunlar insanların ortak hedefleridir. Ortaklığını yürüttüğümüz AB ile yaptığımız her etkinlikte insan odaklı çalışmaların gayreti içinde oluyoruz” dedi.

Türkiye ile AB'nin bölgede ortak menfaatlerinin bulunduğunu dile getiren Başkan Takva, “AB'nin stratejik açıdan ilgi duyduğu bir bölgede yer alan Türkiye kilit oyuncu durumundadır” ifadelerine yer verdi.

AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise 14 yıldan bu yana toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade ederek, tarladaki işçilere AB'nin tarım politikasını anlattıklarını, polislere de insan hakları ve demokrasi eğitimi verdiklerini söyledi.

Programa iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile davetliler katıldı.