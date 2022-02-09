Van'da ‘9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü' semineri

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı “9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü” nedeniyle farkındalık semineri düzenledi. İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durgun, uzman doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, sigara kullanımının önüne geçmek için doğru bilgilendirmenin önemli olduğunu belirterek, “Geleceğimiz için sigara kullanmamalıyız. Eğer biz yetişkin bireyler olarak sigara içiyorsak, gençlere ‘sigarayı bırakın' diyemeyiz. Sigarayı terk etmeliyiz ki onlara da bunu söyleyebilelim. Dolayısıyla kendi sağlığımız ve gelecek nesillerin sağlığını korumak bizim elimizde. Kendimizden başlayarak sigarayı hayatımızdan çıkarmalıyız” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği sigarayı bırakma etkinliklerini anlamlı gördüklerini söyleyen Yeşilay Van Bölge koordinatörü Hakan Durgun ise vatandaşların sigara ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Doktor Fırat Yenigün ve Psikolog Hatice İnci, sigarayı içme isteğini tetikleyen durumlar, sigara ile mücadele yöntemleri ve sigaranın zararları gibi konularda bilgiler verdi.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi, sigarayı bırakmak isteyenler için çarşı merkezinde farkındalık standı kurdu.